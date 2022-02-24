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Росія повністю розбомбила острів Зміїний, проте бійці ЗСУ тримають оборону

Автор: Володимир Костирін

Російські війська своїми обстрілами повністю зруйнували всі будівлі на острові Зміїний, проте бійці ЗСУ та прикордонники продовжують захищати землю.

Про це 24 лютого передали в прес-службі ВМС ЗС України.

По острову окупанти б'ють з артилерії з моря - завдаючи ударів з кораблів ЧФ РФ "Москва" і "Василь Биков" - та з повітря - був здійснений авіаналіт винищувача.

Внаслідок обстрілів на зміїному вже повністю все зруйновано.

"Ситуація з приводу російського вторгнення: РФ намагається захопити острів Зміїний. Територію було обстріляно артилерією крейсеру "Москва" та патрульного корабля "Василий Быков"». Після цього здійснено авіаційний наліт російським "Су-24". Наразі на острові не залишилося жодної вцілілої будівлі", - йдеться в повідомленні.

Проте Острів продовжують захищати українські бійці.

"Українські морські піхотинці разом з Державною прикордонною службою України тримаю оборону острова", - зазначили в українських ВМС.

Нагадавши, ЗСУ ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника - Російської Федерації. Напружена ситуація на північному і південному напрямках.

Також ми писали, що під Черніговом у полон здався цілий розвідувальний взвод.

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