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Россия лишится большинства гражданских самолетов

Автор: Анна Шиканова

Россия вынуждена будет вернуть все лизинговые самолеты, а их насчитывается несколько сотен бортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание The Independent.

По информации источников издания, в ближайшие дни Ирландские лизинговые компании разорвут все лизинговые контракты с Россией. Все иностранные самолеты потребуют вернуть, и речь идет о нескольких сотнях бортов.

"Ожидается, что ирландские лизинговые компании прекратят все лизинговые сделки с российскими самолетами в ближайшие дни, поскольку следующий этап санкций усиливает давление на Кремль после его вторжения в Украину, согласно высокопоставленным источникам в авиации.

Большинство коммерческих самолетов в России сдаются в аренду, поэтому, если запрос будут удовлетворен, этот шаг может серьезно нарушить поездки в Россию и из России, а также внутри страны", - говорится в статье.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ЕС полностью закрыл небо для российских самолетов.

А также рассказывали о том, какие еще страны закрывают небо для российских самолетов.

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