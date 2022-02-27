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Росія майже повністю позбудеться цивільних літаків

Автор: Анна Шиканова

Росія змушена буде повернути всі лізингові літаки, а їх налічується кілька сотень бортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання The Independent.

За інформацією джерел видання, найближчими днями ірландські лізингові компанії розірвуть всі лізингові контракти з Росією. Всі іноземні літаки зажадають повернути, і мова йде про кілька сотень бортів.

"Очікується, що ірландські лізингові компанії припинять всі лізингові угоди з російськими літаками найближчими днями, оскільки наступний етап санкцій посилює тиск на Кремль після його вторгнення в Україну, згідно з високопоставленими джерелами в авіації.

Більшість комерційних літаків в Росії здаються в оренду, тому, якщо запит будуть задоволений, цей крок може серйозно порушити поїздки в Росію і з Росії, а також всередині країни", - йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ЄС повністю закрив небо для російських літаків.

А також розповідали про те, які ще країни закривають небо для російських літаків.

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