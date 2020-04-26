Россия по политическим мотивам незаконно удерживает около 120 украинцев, - МИД

По состоянию на сегодня, 26 апреля, на территории России и оккупированного Крыма по политическим мотивам незаконно удерживаются около 120 граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, в течение последних шести месяцев оккупационные силы в Крыму выносят массовые предупреждения о недопустимости митингов и собраний членам Меджлиса крымскотатарского народа и активистом крымскотатарского национального движения.

"На сегодня в рамках продолжающихся репрессий против несогласных, около 120 граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами, незаконно содержатся или осуждены Россией по политическим мотивам на территории РФ и временно оккупированного Крыма", - заявили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму российские силовики задержали трех крымских татар по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Позже задержанным Осману и Сейтумеру Сейтумеровым, а также Рустему Сейтемеметову была избрана мера пресечения в виде ареста до 10 мая.

Также РБК-Украина писало, что в украинском МИД отреагировали на задержание крымских татар в оккупированном Крыму. В ведомстве подчеркнули, что Украина фиксирует все нарушения прав крымских татар со стороны России, чтобы предоставить им соответствующую политическую и юридическую оценку.