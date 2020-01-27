Россия пригрозила покинуть ПАСЕ

Вице-спицер Государственной думы Петр Толстой заявил, что российская делегация может покинут Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, Россия покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены.

"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство (ПАСЕ, - ред.) не будет такие решения (ограничить полномочия РФ, - ред.) принимать. Но если примут, мы уедем", - заявил он.

Напомним, ранее полномочия российской делегации на заседании ПАСЕ были оспорены по базовым и процедурным причинам. По словам члена украинской делегации Алексея Гончаренко, более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы и теперь этот вопрос в течение двух дней будет изучен в Ассамблее, и после этого принято окончательное решение.

Отметим, сегодня, 27 января, в Страсбурге началась зимняя сессия ПАСЕ, в которой вернулась украинская делегация. Украина вернулась после осенней паузы. Тогда было принято решение приостановить участие в заседаниях ПАСЕ, поскольку Ассамблея вернула полномочия российской делегации.