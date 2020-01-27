Росія може покинути ПАРЄ

Віце-спіцер Державної думи Петро Толстой заявив, що російська делегація може покинуть Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, Росія покине ПАРЄ, якщо її повноваження будуть обмежені.

"Я сподіваюся, що розсудлива більшість (ПАРЄ - ред.) не буде такі рішення (обмежити повноваження РФ, - ред.) приймати. Але якщо візьмуть, ми виїдемо", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повноваження російської делегації на засіданні ПАРЄ були оскаржені за базовим і процедурних причин. За словами члена української делегації Олексія Гончаренка, понад 30 делегатів ПАРЄ встали на підтримку цієї ініціативи та тепер це питання протягом двох днів буде вивчений в Асамблеї, і після цього буде прийнято остаточне рішення.

Зазначимо, сьогодні, 27 січня, у Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ, в якій повернулася українська делегація. Україна повернулася після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російської делегації.