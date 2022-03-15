Россия покинула Совет Европы по собственному желанию, - Толстой

Российская Федерация вышла из состава Совета Европы. Письмо главы МИД Сергея Лаврова было передано генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC .

"Решение о выходе из Совета Европы принято. Соответствующее письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации",- пишет Толстой.

По словам вице-премьера Госдумы, главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого, Россия выходит из Совета Европы "по собственной воле" после обдуманного решения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Российская Федерация отказалась от продолжения работы в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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