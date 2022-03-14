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Россия не будет принимать участие в заседаниях ПАСЕ

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Россия, Понедельник 14 марта 2022 15:01
Россия не будет принимать участие в заседаниях ПАСЕ Фото: РФ отказалась участвовать в заседаниях ПАСЕ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия решила приостановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ее делегация не будет принимать участие в последующих заседаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал один из членов российской делегации в ПАСЕ сенатор Александр Башкин.

"Российская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ, не будет принимать участия в заседаниях", - заявил он.

Напомним, Путин подписал указ, согласно которому российские авиаперевозчики получили права не возвращать самолеты, взятые в лизинг у западных компаний.

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