Россия поглощает Беларусь сантиметр за сантиметром, - Кулеба

"Как известно, змея сразу не проглатывает свою жертву. Она делает это медленно, но последовательно. К сожалению, сейчас такой процесс начался с Беларусью. Россия поглощает Беларусь сантиметр за сантиметром. Мы это видим четко, но, не исключаю, что широкой публике это будет очевидно только тогда, когда уже будет поздно", - заявил он.

При этом министр уточнил, что этот процесс представляет угрозу безопасности не только для Украины, но и всей Европы.

"Если бы так случилось, то тогда Россия снова имела бы непосредственную границу с такой европейской страной, как Польша", - резюмировал он.