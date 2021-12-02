Россия поглощает Беларусь сантиметр за сантиметром, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Российская Федерация постепенно поглощает Беларусь. Этот процесс представляет угрозу не только для Украины, но и всей Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра Кулебы латышскому новостному порталу Sargs.lv.
"Как известно, змея сразу не проглатывает свою жертву. Она делает это медленно, но последовательно. К сожалению, сейчас такой процесс начался с Беларусью. Россия поглощает Беларусь сантиметр за сантиметром. Мы это видим четко, но, не исключаю, что широкой публике это будет очевидно только тогда, когда уже будет поздно", - заявил он.
При этом министр уточнил, что этот процесс представляет угрозу безопасности не только для Украины, но и всей Европы.
"Если бы так случилось, то тогда Россия снова имела бы непосредственную границу с такой европейской страной, как Польша", - резюмировал он.
Напомним, 30 ноября лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко впервые назвал оккупированный Крым "де-факто и де-юре российским". А также заявил о том, что договорился посетить его вместе с президентом России Владимиром Путиным.
При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что не исключает участия белорусских вооруженных сил в возможном вторжении в Украину вместе с Россией. Для предотвращения этой угрозы уже сейчас предпринимаются все необходимые меры.