Росія поглинає Білорусь сантиметр за сантиметром, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Російська Федерація поступово поглинає Білорусь. Цей процес становить загрозу не тільки для України, а й усієї Європи.

"Як відомо, змія відразу не проковтує свою жертву. Вона робить це повільно, але послідовно. На жаль, зараз такий процес почався з Білоруссю. Росія поглинає Білорусь сантиметр за сантиметром. Ми це бачимо чітко, але, не виключаю, що широкій публіці це буде очевидно тільки тоді, коли вже буде пізно", - заявив він.

При цьому міністр уточнив, що цей процес становить загрозу безпеці не тільки для України, але й всієї Європи.

"Якби так сталося, то тоді Росія знову мала б безпосередній кордон з такою європейською країною, як Польща", - резюмував він.