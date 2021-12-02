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Росія поглинає Білорусь сантиметр за сантиметром, - Кулеба

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 16:59
Росія поглинає Білорусь сантиметр за сантиметром, - Кулеба Фото: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Російська Федерація поступово поглинає Білорусь. Цей процес становить загрозу не тільки для України, а й усієї Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра Кулеби латвійському новинному порталу Sargs.lv.

"Як відомо, змія відразу не проковтує свою жертву. Вона робить це повільно, але послідовно. На жаль, зараз такий процес почався з Білоруссю. Росія поглинає Білорусь сантиметр за сантиметром. Ми це бачимо чітко, але, не виключаю, що широкій публіці це буде очевидно тільки тоді, коли вже буде пізно", - заявив він.

При цьому міністр уточнив, що цей процес становить загрозу безпеці не тільки для України, але й всієї Європи.

"Якби так сталося, то тоді Росія знову мала б безпосередній кордон з такою європейською країною, як Польща", - резюмував він.

Нагадаємо, 30 листопада лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко вперше назвав окупований Крим "де-факто і де-юре російським". А також заявив про те, що домовився відвідати його разом з президентом Росії Володимиром Путіним.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що не виключає участі білоруських збройних сил у можливому вторгненні в Україну разом з Росією. Для запобігання цій загрозі вже зараз вживаються всі необхідні заходи.

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