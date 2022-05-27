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Россия подтянула в Херсонскую область дополнительные БМП и РСЗО

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

После многочисленных потерь, российские военные стали доукомплектовывать свои подразделения дополнительной техникой. На территорию Херсонской области подтягивают БМП, РСЗО и автомобильную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На Николаевском и Криворожском направлениях враг, в рамках логистического обеспечения и доукомплектование подразделений, которые понесли потери, переместил в Херсонской области автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, украинские защитники сбили вражеский истребитель Су-35 в небе над Херсонской областью. Российский самолет "охотился" на украинские штурмовики.

Известно, что самопровозглашенные власти совместно с Росгвардией разыскивают жителей Мариуполя, которые переехали в Херсонскую область. Людей хотят вернуть в Мариуполь.

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