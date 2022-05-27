Россия подтянула в Херсонскую область дополнительные БМП и РСЗО

После многочисленных потерь, российские военные стали доукомплектовывать свои подразделения дополнительной техникой. На территорию Херсонской области подтягивают БМП, РСЗО и автомобильную технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"На Николаевском и Криворожском направлениях враг, в рамках логистического обеспечения и доукомплектование подразделений, которые понесли потери, переместил в Херсонской области автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня", - говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, украинские защитники сбили вражеский истребитель Су-35 в небе над Херсонской областью. Российский самолет "охотился" на украинские штурмовики.
Известно, что самопровозглашенные власти совместно с Росгвардией разыскивают жителей Мариуполя, которые переехали в Херсонскую область. Людей хотят вернуть в Мариуполь.