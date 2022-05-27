Росія підтягнула у Херсонську область додаткові БМП та РСЗВ

Після численних втрат, російські військові почли доукомплектовувати свої підрозділи додатковою технікою. На територію Херсонської області стягують БМП, РСЗВ та автомобільну техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог, у рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, перемістив до Херсонської області автомобільну техніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, українські захисники збили ворожий винищувач Су-35 у небі над Херсонською областю. Російський літак "полював" на українські штурмовики.
Відомо, що самопроголошена влада спільно з Росгвардією розшукують жителів Маріуполя, які переїхали до Херсонської області. Людей хочуть повернути до Маріуполя.