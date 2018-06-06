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Россия подтвердила участие во встрече "нормандской четверки" 11 июня

НовостиПолитика    06.06.2018 - 11:10
Фото: нормандский формат (Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images)
Фото: нормандский формат (Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images)

Главы МИД будут обсуждать, в том числе, вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс

Россия примет участие во встрече "нормандской четверки" на уровне глав Министерств иностранных дел (МИД), которая состоится 11 июня 2018 года. Это подтвердил главы МИД РФ Григорий Карасин, передают российские СМИ.

Таким образом на встрече в Берлине будут присутствовать главы МИД России, Украины, Германии и Франции

"Все темы, которые на повестке дня урегулирования в Украине, будут обсуждаться", - сказал Карасин.

Он также добавил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс также будет затронут.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что встреча на уровне министров иностранных дел стран "нормандской четверки" состоится в Берлине (Германия) 11 июня 2018 года.

Добавим, что 18 мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что главы Министерств иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) начали подготовку к встрече на высшем уровне.

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Теги публикации: нормандский формат  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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