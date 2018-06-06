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Росія підтвердила участь у зустрічі "нормандської четвірки" 11 червня

НовиниПолітика    06.06.2018 - 11:10
Фото: нормандський формат (Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images)
Фото: нормандський формат (Michael Gottschalk/Photothek via Getty Images)

Глави МЗС будуть обговорювати, у тому числі, питання введення миротворців ООН на Донбас

Росія візьме участь у зустрічі "нормандської четвірки" на рівні глав Міністерств закордонних справ (МЗС), яка відбудеться 11 червня 2018 року. Це підтвердив глави МЗС РФ Григорій Карасін, передають російські ЗМІ.

Таким чином на зустрічі в Берліні будуть присутні глави МЗС Росії, України, Німеччини та Франції

"Всі теми, які на порядку денному врегулювання в Україні, будуть обговорюватися", - сказав Карасін.

Він також додав, що питання введення миротворців ООН на Донбас також буде порушено.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" відбудеться у Берліні (Німеччина) 11 червня 2018 року.

Додамо, що 18 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що глави Міністерств закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) почали підготовку до зустрічі на вищому рівні.

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Теги публікації: нормандский формат  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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