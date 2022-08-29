Россия подтвердила смерть нардепа-коллаборанта Ковалева

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета России.

Во время нападения также погибла и сожительница Ковалева.

"Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой стала девушка, которая проживала вместе с погибшим", - пишет Следственный комитет России.

Россия обещает якобы принять меры для установления лиц, причастных к нападению на коллаборанта.