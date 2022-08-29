ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия подтвердила смерть нардепа-коллаборанта Ковалева

Новина українською →
Понедельник 29 августа 2022 17:44
Россия подтвердила смерть нардепа-коллаборанта Ковалева Фото: Алексей Ковалев (facebook com Olexandr2013)
Автор: Сергей Пышкин

Следственный комитет России подтвердил смерть депутата-коллаборанта Алексея Ковалева. Предатель погиб в результате огнестрельного ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета России.

Во время нападения также погибла и сожительница Ковалева.

"Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой стала девушка, которая проживала вместе с погибшим", - пишет Следственный комитет России.

Россия обещает якобы принять меры для установления лиц, причастных к нападению на коллаборанта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева застрелили в Железном Порту Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Российская Федерация
NEWS
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
DAILY
Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе