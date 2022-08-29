Россия подтвердила смерть нардепа-коллаборанта Ковалева
Следственный комитет России подтвердил смерть депутата-коллаборанта Алексея Ковалева. Предатель погиб в результате огнестрельного ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета России.
Во время нападения также погибла и сожительница Ковалева.
"Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой стала девушка, которая проживала вместе с погибшим", - пишет Следственный комитет России.
Россия обещает якобы принять меры для установления лиц, причастных к нападению на коллаборанта.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева застрелили в Железном Порту Херсонской области.
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