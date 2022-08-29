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Росія підтвердила смерть нардепа-колаборанта Ковальова

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Понеділок 29 серпня 2022 17:44
Росія підтвердила смерть нардепа-колаборанта Ковальова Фото: Олексій Ковальов (facebook com Olexandr2013)
Автор: Сергій Пишкін

Слідчий комітет Росії підтвердив смерть депутата-колаборанта Олексія Ковальова. Зрадник загинув внаслідок вогнепального поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Слідчого комітету Росії.

Під час нападу також загинула й співмешканка Ковальова.

"Напад було скоєно за місцем його проживання 28 серпня 2022 року. Жертвою зловмисників також стала дівчина, яка проживала разом із загиблим", - пише Слідчий комітет Росії.

Росія обіцяє нібито вжити заходи для встановлення осіб, причетних до нападу на колаборанта.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нардепа-колаборанта Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області.

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Херсонская область Російська Федерація
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