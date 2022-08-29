Росія підтвердила смерть нардепа-колаборанта Ковальова

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Слідчого комітету Росії.

Під час нападу також загинула й співмешканка Ковальова.

"Напад було скоєно за місцем його проживання 28 серпня 2022 року. Жертвою зловмисників також стала дівчина, яка проживала разом із загиблим", - пише Слідчий комітет Росії.

Росія обіцяє нібито вжити заходи для встановлення осіб, причетних до нападу на колаборанта.