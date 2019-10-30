Россия подтвердила подготовку нового обмена пленными с Украиной

Российская Федерация и Украина обсуждают возможность нового обмена пленными, однако согласованной даты пока нет. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, предают российские СМИ.

По его словам, на сегодня продолжается работа по подготовке нового обмена пленными.

"Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты", - отметил Руденко и добавил, что сейчас в приоритете стоят другие вопросы, в первую очередь проведение саммита "нормандской четверки".

Руденко отметил, что контактная группа также обсуждает обмен пленными в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

"То, что произошло у нас с Украиной, касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских на территории Украины. То, что обсуждается в контактной группе, и что возможно получит развитие, это обмен между Украиной и самопровозглашенными "республиками Донбасса". Это два немного разных процесса, но и по тому, и по другому треку работа идет", - добавил Руденко, заявив, что пока "дат никаких нет, но работа идет".

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что анонсированный обмен пленными с Россией будет включать три группы людей. Он также отметил, что обмен находится на решающем этапе.

Вчера после очередного раунда переговоров контактной группы в Минске представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Украина и Российская Федерация готовят большой обмен пленными.