Россия подрывает ситуацию: члены НАТО заверили Украину в поддержке военного потенциала

Страны обвинили Москву в подрыве деэскалации на Донбассе.

Со стороны США во встрече принимала участие и.о. замминистра обороны Аманда Дори. Мероприятие провел министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Отмечается, что страны-участницы виртуальной встречи «вносят основной вклад в помощь Украине в области безопасности».

"Лидеры обсудили повышение российской военной активности в регионе. Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

В Пентагоне отметили, что страны договорились предоставлять тренировки украинским военным и поддерживать "выстраивание потенциала" украинских вооруженных сил.