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Россия подрывает ситуацию: члены НАТО заверили Украину в поддержке военного потенциала

Автор: Артур Родивилов

Представители США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши провели переговоры по эскалации ситуации на Донбассе. Они Украину в поддержке военного потенциала.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Страны обвинили Москву в подрыве деэскалации на Донбассе.

Со стороны США во встрече принимала участие и.о. замминистра обороны Аманда Дори. Мероприятие провел министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Отмечается, что страны-участницы виртуальной встречи «вносят основной вклад в помощь Украине в области безопасности».

"Лидеры обсудили повышение российской военной активности в регионе. Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

В Пентагоне отметили, что страны договорились предоставлять тренировки украинским военным и поддерживать "выстраивание потенциала" украинских вооруженных сил.

Напомним, вечером 7 апреля стало известно, что в Украину приехал глава военного комитета НАТО. Он встретился с главнокомандующим ВСУ Хомчаком и обсудил с ним ситуацию на Донбассе.

Накануне генсек НАТО позвонил Зеленскому. Столтенберг выразил решительную поддержку Украины на фоне активизации российских войск.

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