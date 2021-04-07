В РФ заявили, что "готовы принять конкретные меры" исходя из развития событий на Донбассе
Российская Федерация не планирует вмешиваться в ситуацию на востоке Украине. Однако "готова принять конкретные меры" исходя из развития событий на Донбассе.
Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью российской газете "Коммерсантъ".
На вопрос, есть ли у России некие "красные линии", при пересечении которых она готова открыто вмешаться в конфликт в Украине, Патрушев дал отрицательный ответ.
"Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры", - сказал он.
Ранее в МИД РФ заявили, что на территории Украины и в Черном море происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО.
Напомним, в Кремле заявили, что российские войска у границ Украины якобы никому не угрожают. Они будут находиться там столько, сколько решит президент России Владимир Путин.