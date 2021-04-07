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В РФ заявили, что "готовы принять конкретные меры" исходя из развития событий на Донбассе

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 19:16
В РФ заявили, что "готовы принять конкретные меры" исходя из развития событий на Донбассе Фото: Николай Патрушев (kremlin ru)
Автор: Инна Собора

Российская Федерация не планирует вмешиваться в ситуацию на востоке Украине. Однако "готова принять конкретные меры" исходя из развития событий на Донбассе.

Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью российской газете "Коммерсантъ".

На вопрос, есть ли у России некие "красные линии", при пересечении которых она готова открыто вмешаться в конфликт в Украине, Патрушев дал отрицательный ответ.

"Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры", - сказал он.

Ранее в МИД РФ заявили, что на территории Украины и в Черном море происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО.

Напомним, в Кремле заявили, что российские войска у границ Украины якобы никому не угрожают. Они будут находиться там столько, сколько решит президент России Владимир Путин.

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