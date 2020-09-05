Россия подняла истребители из-за патрулирования бомбардировщиков США над Украиной

Российская Федерация подняла восемь истребителей из-за патрулирования стратегических бомбардировщиков Соединенных Штатов у побережья Черного моря возле админграницы с временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Формация из американских ракетоносцев B-52H и украинских истребителей МиГ-29 и Су-27 не на шутку взволновала российских оккупантов, которые на перехват подняли сразу восемь истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа ", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что этим успешно воспользовались самолеты-разведчики НАТО, получили всю необходимую информацию о ПВО вероятного противника.

Напомним, 4 сентября стратегические бомбардировщики США В-52 пролетели над западными областями Украины и покружили в районе Азовского моря.

Сопровождали американские "бомберы" в Украине самолеты Су-27, которые вылетели с аэродрома Озерное под Житомиром и одесского Школьного аэродрома.

Позже в Пентагоне назвали причины полета американских бомбардировщиков над Украиной.