Росія підняла винищувачі через патрулювання бомбардувальників США над Україною

Російська Федерація підняла вісім винищувачів через патрулювання стратегічних бомбардувальників Сполучених Штатів біля узбережжя Чорного моря біля адмінкордону з тимчасово окупованих Кримом.

Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Формація з американських ракетоносців B-52H і українських винищувачів Міг-29 і Су-27 не на жарт схвилювала російських окупантів, які підняли на перехоплення одразу вісім винищувачів (4 Су-27 та 4 Су-30) і перевели в повну бойову готовність ППО Південного військового округу ", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що цим успішно скористалися літаки-розвідники НАТО, отримали всю необхідну інформацію про ППО ймовірного противника.

Нагадаємо, 4 вересня стратегічні бомбардувальники США В-52 пролетіли над західними областями України та покружляли в районі Азовського моря.

Супроводжували американські "бомбери" в Україні літаки Су-27, які вилетіли з аеродрому Озерне під Житомиром і одеського Шкільного аеродрому.

Пізніше в Пентагоні назвали причини польоту американських бомбардувальників над Україною.