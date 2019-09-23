ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия подготовила диверсантов и снайперов для действий на Донбассе, - разведка

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 14:07
Россия подготовила диверсантов и снайперов для действий на Донбассе, - разведка
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Российское командование привлекает подразделения диверсантов

Командование российских оккупационных войск начало более активно применять диверсионно-разведывательные и снайперские группы на Донбассе. Об этом сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что российское командование привлекает подразделения диверсантов, которые три месяца готовились в Ростовской области РФ к ведению "партизанской войны".

"Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях повышает интенсивность применения диверсионно-разведывательных и снайперских групп. Одновременно противник активизировал подготовку к применению подразделений диверсантов, которые прибыли после трехмесячной подготовки из ведения "партизанской войны" в учебных центрах на территории Ростовской области РФ", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по словам спикера, оккупанты проводят испытания эффективности скрытых способов обстрела подразделений Объединенных сил.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил 22 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, один военный получил ранения средней степени тяжести.

Кроме того, 21 сентября боевики на Донбассе применили запрещенные артиллерийские системы.

"Формула Штайнмайера": что может помешать Зеленскому достичь мира на Донбассе На Донбассе ранен украинский военный
Новости Украины ДонецкдиверсантыснайперыбоевикиДонбассРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь