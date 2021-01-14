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Россия подаст заявку на одобрение своей вакцины от COVID в ЕС в феврале

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация подаст официальную заявку на регистрацию своей вакцины против коронавируса "Sputnik V" в Европейском союзе. Это будет сделано в феврале.

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Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает Reuters.

По его словам, вскоре будут опубликованы результаты экспертной оценки вакцины от коронавируса, которые продемонстрируют ее высокую эффективность. Дмитриев добавил, что вакцину "Спутник V" будут производить в семи странах.

По словам главы фонда, в январе регулирующие органы девяти стран должны принять вакцину для использования. Вакцина от COVID уже одобрена в Аргентине, Беларуси, Сербии и других странах.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса в стране уже со следующей недели. Он распорядился подготовить соответствующую инфраструктуру.

Кроме того, Россия хочет испытать свою вакцину от COVID-19 на украинцах.

Отметим, что в январе этого года Россия начнет поставки своей вакцины от COVID на оккупированный Донбасс.

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