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Путин поручил начать массовую COVID-вакцинацию в России со следующей недели

Москва, Среда 13 января 2021 14:48
Путин поручил начать массовую COVID-вакцинацию в России со следующей недели
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса в стране уже со следующей недели. Он распорядился подготовить соответствующую инфраструктуру.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы уже перешли к масштабной вакцинации. На прошлой неделе мне (премьер-министр) Михаил Мишустин докладывал, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации", - сказал Путин.

Отметим, сейчас в России сделать прививку препаратом "Спутник V" могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ.

Напомним, с начала года в России те, кто получили прививки от коронавируса, могут получить на портале госуслуг паспорт вакцинации. Неясно, будет ли давать данный паспорт какие-либо преференции привитым.

Также РБК-Украина писало, что Россия хочет испытать свою вакцину от COVID-19 на украинцах.

Кроме того, в январе 2021 года РФ начнет поставки своей вакцины от COVID на оккупированный Донбасс.

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