Росія подала заявку в ЄС на реєстрацію COVID-вакцини

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Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) подав заяву про реєстрацію вакцини проти коронавірусу "Супутник V" в Євросоюзі. Експерти Європейського агентства лікарських засобів (EMA) напередодні провели наукову консультацію для розробників препарату.

Про це повідомляє ТАСС.

"РФПІ подав заяву про реєстрацію вакцини та очікує, що процес поступової експертизи (rolling review) почнеться в лютому. Рішення Європейського агентства лікарських засобів про надання "Супутнику V" реєстрації буде прийнято за результатами серії експертних перевірок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рекомендації за результатами консультації будуть спрямовані розробникам "Супутник V" протягом 7-10 днів.

Відомо, що російську вакцину "Супутник V" вже зареєстрували у Росії, Білорусі, Туркменістані, Сербії, Алжирі, Аргентині, Венесуелі, Палестині, Парагваї та Болівії.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін доручив розпочати масову вакцинацію від коронавірусу в країні вже з цього тижня. Він розпорядився підготувати відповідну інфраструктуру.

Також у Росії науковий центр Вектор розробив вакцину від коронавірусу під назвою "ЕпіВакКорона". В "Росспоживнагляді" заявляють, що її імунологічна ефективність нібито становить 100%.