ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Росія подала заявку в ЄС на реєстрацію COVID-вакцини

Москва, Середа 20 січня 2021 13:35
Росія подала заявку в ЄС на реєстрацію COVID-вакцини
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) подав заяву про реєстрацію вакцини проти коронавірусу "Супутник V" в Євросоюзі. Експерти Європейського агентства лікарських засобів (EMA) напередодні провели наукову консультацію для розробників препарату.

Про це повідомляє ТАСС.

"РФПІ подав заяву про реєстрацію вакцини та очікує, що процес поступової експертизи (rolling review) почнеться в лютому. Рішення Європейського агентства лікарських засобів про надання "Супутнику V" реєстрації буде прийнято за результатами серії експертних перевірок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рекомендації за результатами консультації будуть спрямовані розробникам "Супутник V" протягом 7-10 днів.

Відомо, що російську вакцину "Супутник V" вже зареєстрували у Росії, Білорусі, Туркменістані, Сербії, Алжирі, Аргентині, Венесуелі, Палестині, Парагваї та Болівії.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін доручив розпочати масову вакцинацію від коронавірусу в країні вже з цього тижня. Він розпорядився підготувати відповідну інфраструктуру.

Також у Росії науковий центр Вектор розробив вакцину від коронавірусу під назвою "ЕпіВакКорона". В "Росспоживнагляді" заявляють, що її імунологічна ефективність нібито становить 100%.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Вакцина

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся