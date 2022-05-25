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Россия по-прежнему мечтает об оккупации Одессы, - ОК "Юг"

Фото: Свободная Одесса (pixabay.com)
Автор: Антон Федорцив

Захват Одессы и ее дальнейшая оккупация остаются приоритетной задачей для войск РФ.

Об этом заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Media Center Ukraine.

Вооруженные силы Украины подтвердили усиление и перегруппировку корабельных группировок РФ в Черном море. Оккупанты пытаются обустроить позиции, в том числе и на Змеином, чтобы атаковать Одессу.

"Одесса остается в приоритетах врага, вожделенной к захвату, вожделенной к оккупации. Но она так же вожделенная для мирной жизни самими одесситами", – отметила Гуменюк.

По ее словам, враг развернул в оккупированном Крыму дополнительные дивизионы ПВО, поскольку опасается поражения своих кораблей в Черноморской акватории. Продвижение же оккупантов в сторону Николаева остановлено украинскими Силами обороны.

"Сухопутный сценарий у нас под контролем, морской сценарий мы отслеживаем и готовим определенные моменты для врагов. А воздушный сценарий остается ожидаемым вооружения, которое поможет нам еще больше защититься", – резюмировала представительница ОК "Юг".

К слову, Путин упростил получение паспортов РФ в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.

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