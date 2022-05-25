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Росія досі мріє про окупацію Одеси, - ОК "Південь"

Фото: Вільна Одеса (pixabay.com)
Автор: Антон Федорців

Захоплення Одеси та її подальша окупація залишаються пріоритетним завданням для військ РФ.

Про це заявила керівниця прес-центру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Media Center Ukraine.

Збройні сили України підтвердили посилення і перегрупування корабельних угруповань РФ у Чорному морі. Окупанти намагаються облаштувати позиції, зокрема і на Зміїному, щоб атакувати Одесу.

"Одеса залишається в пріоритетах ворога, омріяною до захоплення, омріяною до окупації. Але вона така ж омріяна для мирного життя самими одеситами", – відзначила Гуменюк.

За її словами, ворог розгорнув в окупованому Криму додаткові дивізіони ППО, оскільки остерігається ураження своїх кораблів у Чорноморській акваторії. Натомість просування окупантів у бік Миколаєва зупинено українськими Силами оборони.

"Сухопутний сценарій у нас під контролем, морський сценарій ми відстежуємо і готуємо певні моменти для ворогів. А повітряний сценарій залишається таким, що ми очікуємо озброєння, яке допоможе нам ще більше захиститися", – резюмувала представниця ОК "Південь".

До слова, Путін спростив отримання паспортів РФ в окупованих районах Запорізької та Херсонської областей.

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