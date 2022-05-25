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Россия планирует снять возрастные ограничения для призывников

Фото: Россия планирует снять возрастные ограничения для призывников (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Парламент России одобрил закон об отмене возрастных ограничений для призывников. Решение вступит в силу после подписи главы Кремля Владимира Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Законопроект был одобрен в трех чтениях во время одного заседания.

"Сегодня особенно необходимо укреплять вооруженные силы, помогать Министерству обороны. Наш верховный главнокомандующий делает все, чтобы наши вооруженные силы побеждали, и мы должны помочь", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сегодня же, поступить на службу в армию страны-оккупанта могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.

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