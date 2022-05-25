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Росія планує зняти вікові обмеження для призовників

Фото: Росія планує зняти вікові обмеження для призовників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Парламент Росії схвалив закон щодо скасування вікових обмежень для призовників. Рішення набере чинності після підпису голови Кремля Володимира Путіна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Законопроєкт було схвалено у трьох читаннях під час одного засідання.

"Сьогодні особливо необхідно зміцнювати збройні сили, допомагати Міністерству оборони. Наш верховний головнокомандувач робить усе, щоби наші збройні сили перемагали, і ми повинні допомогти", - заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Сьогодні ж, вступити на службу до армії країни-окупанта можуть росіяни у віці від 18 до 40 років й іноземці у віці від 18 до 30 років.

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