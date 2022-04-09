Россия планирует привлечь к войне против Украины детей из "Юнармии", - Денисова

"Российские власти будут привлекать детей как пушечное мясо к совершению военных преступлений", - заявляет Денисова.

Оккупант расширяет сеть "Юнармии" на территории временно оккупированного Крымского полуострова. С начала года в ряды движения вступили 16,5 тысячи детей.

"В целом же состав юнармейского движения только на юге страны и во временно оккупированном Крыму - 194 тысячи юношей и девушек, что превышает количество вооруженных сил РФ, задействованных в войне с Украиной. В планах рашистів проведения Армейских международных игр 2022 года, где будут готовить молодежь к настоящей войне", - пишет уполномоченная Верховной рады по правам человека.

Пропагандируя вступление в армию среди гражданского населения временно оккупированных территорий Украины, Российская Федерация нарушает законы Женевской конвенции по защите гражданского населения во время войны и права детей по привлечению их к вооруженным конфликтам.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московского механизма, учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", - пишет Денисова.