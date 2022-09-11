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Росія планує обстріляли Запорізьку АЕС: розвідка дала попередження

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Енергодар, Неділя 11 вересня 2022 13:54
Росія планує обстріляли Запорізьку АЕС: розвідка дала попередження Фото: Росія планує обстріляли Запорізьку АЕС (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти можуть найближчим часом вчергове здійснити обстріл Запорізької АЕС. У притаманній манері ворог хоче звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління розвідки Міноборони.

"Командування російських окупаційних військ імовірно планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції. Окупанти традиційно планують звинуватити в цьому Україну", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, було отримано інформацію, що підрозділам 94 дивізії Росгвардії, які дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14:00 зайти в укриття і перебувати там до "особливого розпорядження".

"Наголошуємо: російські війська та окупаційна адміністрація повинні покинути територію ЗАЕС та міста Енергодар. ЗАЕС має бути демілітаризована без жодних додаткових умов. Сама станція повинна повернутися під контроль українського Енергоатому та МАГАТЕ", - закликали в ГУР.

Запорізьку АЕС повністю зупинили

Нагадаємо, що сьогодні відключили від енергомережі останній працюючий енергоблок №6, який останні три доби заживлював лише потреби станції, оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку ЗАЕС з енергосистемою України.

В коментарі РБК-Україна директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив чим це загрожує.

За його словами, ситуація з відключенням шостого блоку Запорізької АЕС вкрай ризикована. Оскільки в разі відсутності нормальної роботи систем безпеки може статися розплавлення активної зони і ядерного палива, що, ймовірно, призведе до радіоактивних викидів.

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