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РФ хочет объединить оккупированные территории Украины в новый округ, - СМИ

Фото: Россия планирует объединить оккупированные территории Украины в новый федеральный округ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кремль планирует объединить временно оккупированные территории Украины в новый федеральный округ. Создавать его будут уже после "референдумов" по присоединению к составу России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".

Как отмечают источники, близкие к администрации президента России, созданием округа будет заниматься заместитель руководителя департамента АП с обеспечением дел Госсовета Борис Рапопорт. Его же в Кремле называют "кризисным менеджером":

  • в 2018 году он работал в Приморском крае на губернаторской кампании Олега Кожемяка, который не смог выиграть в выборах;
  • в 2019 году он также участвовал в выборах губернатора Санкт-Петербурга, на которых баллотировался Александр Беглов;
  • в 2020 году он занимался выборами в Законодательное собрание города.

Уже в прошлом году Рапопорт вошел в штаб "Единой России" во время очередных выборов в Госдуму.

Сегодня же, как отмечает издание, Рапопорт подбирает кадры для работы в администрациях фейковых республик и "военно-гражданских администрациях" Херсонской и Запорожской областей Украины. Именно эти чиновники и должны будут подготовить проведение "референдумов" о присоединении к составу страны-оккупанта.

Сейчас планируется две даты проведения референдумов:

  • в середине июля, если ситуация на фронте позволит;
  • 11 сентября, во время Единого дня голосования в России.

В то же время Кремль набирает и политтехнологов на должности "политруков" и "замполитов". Поиском кадров занимаются управления по делам Госсовета, в котором работает Рапопорт.

"Ищут людей, которые имеют опыт работы с оппозицией, могут действовать как-то нестандартно, потому что задачи на Донбассе являются нетривиальными",- отмечает источник издания.

Некоторые же из политтехнологов подтвердили эту информацию изданию. По их словам им предлагали поработать "политруками" на украинских территориях: курировать политику, общественную жизнь, СМИ, социалку и подготовку к "референдуму".

По словам двух собеседников "Медузы", Рапопорт сейчас находится на Донбассе и иногда даже приезжает во временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Его же считают главным кандидатом на пост полномочного представителя главы Кремля Владимира Путина в новом федеральном округе. Одна, источник, близкий к руководству "Единой России" не подтвердил последнюю информацию.

Россия, со своей стороны, отдает приоритет по "работе" на временно оккупированных территориях Украины именно российским кадрам:

  • первым заместителем руководителя аппарата "ДНР" стал политтехнолог Александр Костомаров, который уже работал в ряде российских областей.
  • фейковое правительство "ДНР" возглавил Виталий Хоценко (бывший начальник департамента в федеральном Минпромторге);
  • заместителем председателя "правительства" боевиков "ЛНР" стал Владислав Кузнецов (бывший вице-губернатор Курганской области)

По словам одного из собеседников главари боевиков "ДНР" и "ЛНВ" Денис Пушилин и Леонид Пасечник в ближайшее время могут лишиться своих постов.

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