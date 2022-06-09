Росія планує об'єднати окуповані території України у новий федеральний округ, - ЗМІ

Як відзначають джерела, близькі до адміністрації президента Росії, створенням округу займатиметься заступник керівника департаменту АП із забезпеченням справ Держради Борис Рапопорт. Його ж у Кремлі називають "кризовим менеджером":

у 2018 році він працював у Приморському краї на губернаторській кампанії Олега Кожем'яко, який не зміг виграти у виборах;

у 2019 році він також брав участь у виборах губернатора Санкт-Петербурга, на яких балотувався Олександр Беглов;

у 2020 році він займався виборами до Законодавчих зборів міста.

Вже торік Рапопорт увійшов до штабу "Єдиної Росії" під час чергових виборів до Держдуми.

Сьогодні ж, як відзначає видання, Рапопорт підбирає кадри для роботи в адміністраціях Донбасу й "військово-цивільних адміністраціях" Херсонської й Запорізької областей України. Саме ці чиновники й повинні будуть підготувати проведення "референдумів" про приєднання до Росії.

Наразі планується дві дати їх проведення:

у середині липня, якщо ситуація на фронті дозволить;

11 вересня, під час єдиного дня голосування в Росії.

Водночас Кремль набирає й політтехнологів на посади "політруків" й "замполітів". Пошуком кадрів займаються управління у справах Держради, в якому працює Рапопорт.

"Шукають людей, які мають досвід роботи з опозицією, можуть діяти якось нестандартно, бо завдання на Донбасі є нетривіальними", - відзначає джерело видання.

Деякі ж з політтехнологів підтвердили цю інформацію виданню. За їх словами їм пропонували попрацювати "політруками" на українських територіях: курувати політику, суспільне життя, ЗМІ, соціалку й підготовку до "референдуму".

За словами двох співрозмовників "Медузи", Рапопорт наразі перебуває у Донбасі й інколи навіть приїжджає до тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Його ж вважають також й головним кандидатом на посаду повноважного представника голови Кремля Володимира Путіна в новому федеральному окрузі. Одна, джерело, близьке до керівництва "Єдиної Росії" не підтвердило останню інформацію.

Росія, зі свого боку, віддає пріоритет щодо роботи на окупованих територіях України саме російським кадрам:

першим заступником керівника апарату "ДНР" став політтехнолог Олександр Костомаров, який вже працював в низці російських областей.

уряд "ДНР" очолив Віталій Хоценко (колишній начальник департаменту у федеральному Мінпромторгу);

заступником голови уряду "ЛНР" став Владислав Кузнєцов (колишній віцегубернатор Курганської області)

За словами одного зі співрозмовників голови "ДНР" й "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник найближчим часом можуть позбутися своїх постів.