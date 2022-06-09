Росія планує об'єднати окуповані території України у новий федеральний округ, - ЗМІ

Кремль планує об'єднати тимчасово окуповані території України в новий федеральний округ. Створюватимуть його вже після "референдумів" щодо приєднання до складу Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Медуза".
Як відзначають джерела, близькі до адміністрації президента Росії, створенням округу займатиметься заступник керівника департаменту АП із забезпеченням справ Держради Борис Рапопорт. Його ж у Кремлі називають "кризовим менеджером":
Вже торік Рапопорт увійшов до штабу "Єдиної Росії" під час чергових виборів до Держдуми.
Сьогодні ж, як відзначає видання, Рапопорт підбирає кадри для роботи в адміністраціях Донбасу й "військово-цивільних адміністраціях" Херсонської й Запорізької областей України. Саме ці чиновники й повинні будуть підготувати проведення "референдумів" про приєднання до Росії.
Наразі планується дві дати їх проведення:
Водночас Кремль набирає й політтехнологів на посади "політруків" й "замполітів". Пошуком кадрів займаються управління у справах Держради, в якому працює Рапопорт.
"Шукають людей, які мають досвід роботи з опозицією, можуть діяти якось нестандартно, бо завдання на Донбасі є нетривіальними", - відзначає джерело видання.
Деякі ж з політтехнологів підтвердили цю інформацію виданню. За їх словами їм пропонували попрацювати "політруками" на українських територіях: курувати політику, суспільне життя, ЗМІ, соціалку й підготовку до "референдуму".
За словами двох співрозмовників "Медузи", Рапопорт наразі перебуває у Донбасі й інколи навіть приїжджає до тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Його ж вважають також й головним кандидатом на посаду повноважного представника голови Кремля Володимира Путіна в новому федеральному окрузі. Одна, джерело, близьке до керівництва "Єдиної Росії" не підтвердило останню інформацію.
Росія, зі свого боку, віддає пріоритет щодо роботи на окупованих територіях України саме російським кадрам:
За словами одного зі співрозмовників голови "ДНР" й "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник найближчим часом можуть позбутися своїх постів.
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