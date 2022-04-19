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Россия планировала военное вторжение в Беларусь, - разведка

Фото: РФ готовила вторжение в Беларусь (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные получили документы, свидетельствующие, что Россия планировала военное вторжение в Беларусь. План разработали после фальсификации президентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что оккупация Беларуси планировалась под предлогом избежания втягивания России в якобы континентальную войну со странами НАТО.

Также российское военное руководство придумало легенду "для перегруппировки соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи".

Напомним, Александр Лукашенко создал свой список "недружественных" стран, однако Украины в нем нет.

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