Россия планировала военное вторжение в Беларусь, - разведка

Украинские военные получили документы, свидетельствующие, что Россия планировала военное вторжение в Беларусь. План разработали после фальсификации президентских выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Отмечается, что оккупация Беларуси планировалась под предлогом избежания втягивания России в якобы континентальную войну со странами НАТО.
Также российское военное руководство придумало легенду "для перегруппировки соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи".
Напомним, Александр Лукашенко создал свой список "недружественных" стран, однако Украины в нем нет.
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