Росія планувала військове вторгнення в Білорусь, - розвідка

Українські військові отримали документи, які свідчать, що Росія планувала військове вторгнення в Білорусь. План розробили після фальсифікації президентських виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
Зазначається, що окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування Росії у нібито континентальну війну з країнами НАТО.
Також російське військове керівництво вигадало легенду "для перегрупування з'єднань та військових частин 1 танкової армії у район виконання завдання".
Нагадаємо, Олександр Лукашенко створив свій список "недружніх" країн, проте України в ньому немає.
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