Россия в первой линии атак на Донбассе использует мобилизованных из "ЛДНР", - Зеленский

В районе Северодонецке идут самые ожесточенные бои. Россия бросает на первую линию атак мобилизованных из "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что ситуация за сутки существенно не изменилась, однако есть некоторые в успехи в Северодонецке.

"Сейчас в Северодонецке идут самые ожесточенные бои, как и в Лисичанске, Бахмуте. Россия использует все вооруженные возможности. Не считает людей. Особенно цинично, что в первой линии атак оккупанты используют именно тех людей, которых набрали на ранее оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - сказал Зеленский.

По его словам, российские военные просто прячутся за спинами так называемых мобилизованных из "ЛДНР"

Напомним, ранее в Генштабе рассказывали, что российские военные продолжают штурм Северодонецка Луганской области. Оккупанты уже захватили часть города.

Также мы писали, что российские военные получили контроль над большей частью Северодонецка еще вчера, 31 мая.

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