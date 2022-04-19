Россия переживает за своих агентов в Украине, потому что они могут прекратить подрывную деятельность - СНБО

В частности, 8 лет Россия активно расширяла свою агентурную сеть в Украине и спонсировала сотни миллионов долларов в поддержку пророссийских коллаборантов.

Также сообщается, что главой "пятой колонны" в Украине был и остается Виктор Медведчук, который обвиняется в разглашении государственной тайны и подрывной деятельности против Украины.

Однако, деньги, направленные на подрыв целостности Украины, коллаборанты разворовывали. Поэтому наступательная операция РФ потерпела поражение.

Кроме того, много пророссийских коллаборантов отчаялись, когда после возвращения Бучи и Ирпеня под контроль Украины судьба предателей резко ухудшилась.

"Поэтому сегодня Россия переживает за судьбу своих "представителей" в Украине (а таких до сих пор большое количество в Украине) лишь потому, что остальные их прекратит вести свою подрывную деятельность", - говорится в сообщении.