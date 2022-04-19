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Россия переживает за своих агентов в Украине, потому что они могут прекратить подрывную деятельность - СНБО

Русские войска (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Россия начала проникаться судьбой своих агентов в Украине лишь из-за того, что они могут прекратить свою деятельность в пользу страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В частности, 8 лет Россия активно расширяла свою агентурную сеть в Украине и спонсировала сотни миллионов долларов в поддержку пророссийских коллаборантов.

Также сообщается, что главой "пятой колонны" в Украине был и остается Виктор Медведчук, который обвиняется в разглашении государственной тайны и подрывной деятельности против Украины.

Однако, деньги, направленные на подрыв целостности Украины, коллаборанты разворовывали. Поэтому наступательная операция РФ потерпела поражение.

Кроме того, много пророссийских коллаборантов отчаялись, когда после возвращения Бучи и Ирпеня под контроль Украины судьба предателей резко ухудшилась.

"Поэтому сегодня Россия переживает за судьбу своих "представителей" в Украине (а таких до сих пор большое количество в Украине) лишь потому, что остальные их прекратит вести свою подрывную деятельность", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали что в Житомирской области задержали трех коллаборантов, которые в соцсетях поддерживали войну в Украине.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 55-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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