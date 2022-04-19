Росія переймається за своїх агентів в Україні, бо вони можуть припинити підривну діяльність, - РНБО

Росія почала перейматися долею своїх агентів в Україні лише через те, що вони можуть припинити свою діяльність на користь країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Зокрема, 8 років Росія активно розширяла свою агентурну мережу в Україні і спонсорувала сотні мільйонів доларів на підтримку проросійських колаборантів.
Також повідомляється, що головою "п'ятої колони" в Україні був і залишається Віктор Медведчук, який звинувачується в розголошенні державної таємниці й підривній діяльності проти України.
Однак, гроші, спрямовані на підрив цілісності України, колаборанти розкрадали. Тому наступальна операція РФ зазнала поразки.
Окрім того, багато проросійських колаборантів зневірились, коли після повернення Бучі і Ірпеня під контроль України доля зрадників різко погіршилась.
"Тому сьогодні Росія переживає за долю своїх "представників" в Україні (а таких досі велика кількість в Україні) лише тому, що решта їх припинить провадити свою підривну діяльність", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли що у Житомирській області затримали трьох колаборантів, які у соцмережах підтримували війну в Україні.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 55-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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