Зокрема, 8 років Росія активно розширяла свою агентурну мережу в Україні і спонсорувала сотні мільйонів доларів на підтримку проросійських колаборантів.

Також повідомляється, що головою "п'ятої колони" в Україні був і залишається Віктор Медведчук, який звинувачується в розголошенні державної таємниці й підривній діяльності проти України.

Однак, гроші, спрямовані на підрив цілісності України, колаборанти розкрадали. Тому наступальна операція РФ зазнала поразки.

Окрім того, багато проросійських колаборантів зневірились, коли після повернення Бучі і Ірпеня під контроль України доля зрадників різко погіршилась.

"Тому сьогодні Росія переживає за долю своїх "представників" в Україні (а таких досі велика кількість в Україні) лише тому, що решта їх припинить провадити свою підривну діяльність", - йдеться у повідомленні.