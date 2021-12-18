Россия перейдет к "контругрозам", если США и НАТО откажутся от гарантий безопасности

Россия готова перейти к "контругрозам" в случае отказа США и НАТО от предложений по гарантиям безопасности. Москва также заявила об опасной черте, к которой подошли отношения с Альянсом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Глушко.
"Если от предложений России по безопасности откажутся, тогда Москва тоже перейдет в режим создания "контругроз", - цитирует российского дипломата "РИА Новости".
Глушко также заявил, что отношения России и НАТО дошли до опасной черты. По его словам, предложения Москвы по гарантиям безопасности нужны для начала нормального диалога.
Напомним, Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало свои предложения НАТО по "гарантиям безопасности".
Отметим, США не планируют вести диалог с Россией по поводу "гарантий безопасности" без участия партнеров из Европы.