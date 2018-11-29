Россия переступила черту, официально подтвердив агрессию против Украины, - посол США

Фото: Мари Йованович (РБК-Украина/Виталий Носач)

Мари Йованович назвала ожидаемым шагом распространение дезинформации Россией о ситуации в Азовском море

Своими действиями в Азовском море Российская Федерация переступила черту, официально подтвердив свое участие в агрессии против Украины. Об этом сказала посол США в Украине Мари Йованович во время II Международной конференции по морской безопасности, информирует РБК-Украина со ссылкой на "Укрінформ".

Йованович утверждает, что этот акт агрессии "является частью схемы российских действий", а конфликт теперь перешел с суши на море.

"Россия в воскресенье переступила черту. Скептики, чиновники больше не могут отрицать то, что мы знаем. Эти ниточки, которые контролируют конфликт - это зеленые человечки, сепаратисты - можно четко отследить. Москва признала свои действия, и это первая открытая российская атака, первое нападение на украинские ВМС, что перевело конфликт с суши на море", - сказала посол.

Также Йованович добавила, что попытки РФ распространить дезинформацию о событиях в Керченском проливе являются прогнозируемыми.

"Россия пыталась подать вымышленные основания, объясняя, что она не участвует в этом конфликте. Россия прогнозируемо прибегала к дезинформации, разные чиновники находили различные объяснения, чтобы сбить с толку общественность, прессу и иностранных госслужащих. Здесь не должно быть замешательства, ведь факты являются четкими", - подчеркнула она.

Посол США призвала Россию вернуть Украине ее военных и корабли и прекратить эскалацию конфликта в Азовском море, к которой РФ прибегла ради дестабилизации украинской власти в целом и экономики в частности.

"США поддерживают право Украины отстаивать свои права и мы будем продолжать стоять рядом с украинским народом против российской агрессии. И наша поддержка не только словесная", - подчеркнула Йованович.

Напомним, СБУ установила, что украинские моряки в Керченском проливе потерпели 6 различных видов нападения со стороны Российской Федерации.