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Росія переступила межу, офіційно підтвердивши агресію проти України, - посол США

Новини » Політика    29.11.2018 - 16:53
Росія переступила межу, офіційно підтвердивши агресію проти України, - посол США
Фото: Марі Йованович (РБК-Україна/Віталій Носач)

Марі Йованович назвала очікуваним кроком поширення дезінформації Росією щодо ситуації в Азовському морі

Своїми діями в Азовському морі Російська Федерація переступила межу, офіційно підтвердивши свою участь в агресії проти України. Про це сказала  посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович під час ІІ Міжнародної конференції з морської безпеки, інформує РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ".

Йованович стверджує, що цей акт агресії "є частиною схеми російських дій", а конфлікт тепер перейшов із суходолу на море.

"Росія в неділю переступила межу. Скептики, посадовці більше вже не можуть заперечувати те, що ми знаємо. Ці ниточки, які контролюють конфлікт - чи це зелені чоловічки, чи сепаратисти - можна відстежити чітко. Москва визнала свої дії, і це перша відкрита російська атака, перший напад на українські ВМС, що перевело конфлікт із суходолу на море", - сказала посол.

Також Йованович додала, що намагання РФ поширити дезінформацію про події у Керченській протоці є прогнозованими.

"Росія намагалась подати вигадані підстави, пояснюючи, що вона не бере участі в цьому конфлікті. Росія прогнозовано вдавалась до дезінформації, різні посадовці знаходили різні пояснення, щоб спантеличити громадськість, пресу і іноземних держслужбовців. Тут не має бути спантеличення, адже факти є чіткими", - підкреслила вона.

Посол США закликала Росію повернути Україні її військових та кораблі та припинити ескалацію конфлікту в Азовському морі, до якої РФ вдалась заради дестабілізації української влади в цілому та економіки зокрема.

"США підтримують право України відстоювати свої права і ми будемо продовжувати стояти поруч українського народу проти російської агресії. І наша підтримка не лише словесна", - наголосила Йованович.

Нагадаємо, СБУ встановила, що українські моряки у Керченській протоці зазнали 6 різних видів нападу з боку Російської Федерації. 

До портів Бердянська та Маріуполя кораблі не можуть дістатися вже 6 днів Туреччина пропонує стати посередником для вирішення конфлікту в Азовському морі
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