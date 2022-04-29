ru ua
Пт, 29 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия переместила в Севастополь два загона для боевых дельфинов, - USNI

Новина українською →
Севастополь, Пятница 29 апреля 2022 10:49
Россия переместила в Севастополь два загона для боевых дельфинов, - USNI Фото: тренировка боевого дельфина (news.navy.mil)
Автор: Илона Свиридова

По данным Военно-морского института США (USNI), в начале вторжения России в Украину в бухту оккупированного Севастополя были перемещены два загона для боевых дельфинов. Соответствующий вывод сделан на основе спутниковых снимков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Издание пишет, что Севастопольская военно-морская база имеет решающее значение для российских военных, поскольку находится на южной оконечности Крыма. А многие корабли, которые в ней стоят, потенциально уязвимы к подводным атакам.

Также сообщается, что Украина возобновила программу подготовки боевых дельфинов, способных подрывать корабли противника, в 2012 году, но они попали в руки России после оккупации полуострова. Украина безуспешно требовала вернуть животных, а российские СМИ писали, что Москва планировала расширить программу.

Кроме того, по данным The Guardian, Россия также использовала дельфинов на своей военно-морской базе в Тартусе во время сирийской войны.

Напомним, ранее сообщалось, что Военно-морской флот Российской Федерации закупил еще несколько боевых дельфинов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым Война России против Украины
DAILY
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд: Украина может победить и победит
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд: Украина может победить и победит