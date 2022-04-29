Россия переместила в Севастополь два загона для боевых дельфинов, - USNI
По данным Военно-морского института США (USNI), в начале вторжения России в Украину в бухту оккупированного Севастополя были перемещены два загона для боевых дельфинов. Соответствующий вывод сделан на основе спутниковых снимков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Издание пишет, что Севастопольская военно-морская база имеет решающее значение для российских военных, поскольку находится на южной оконечности Крыма. А многие корабли, которые в ней стоят, потенциально уязвимы к подводным атакам.
Также сообщается, что Украина возобновила программу подготовки боевых дельфинов, способных подрывать корабли противника, в 2012 году, но они попали в руки России после оккупации полуострова. Украина безуспешно требовала вернуть животных, а российские СМИ писали, что Москва планировала расширить программу.
Кроме того, по данным The Guardian, Россия также использовала дельфинов на своей военно-морской базе в Тартусе во время сирийской войны.
Напомним, ранее сообщалось, что Военно-морской флот Российской Федерации закупил еще несколько боевых дельфинов.
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