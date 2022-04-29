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Росія перемістила до Севастополя дві загони для бойових дельфінів, - USNI

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Севастополь, П'ятниця 29 квітня 2022 10:49
Росія перемістила до Севастополя дві загони для бойових дельфінів, - USNI Фото: тренування бойового дельфіна (news.navy.mil)
Автор: Ілона Свиридова

За даними Військово-морського інституту США (USNI), на початку вторгнення Росії в Україну до бухти окупованого Севастополя було переміщено дві загони для бойових дельфінів. Відповідний висновок зроблений на основі супутникових знімків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Видання пише, що Севастопольська військово-морська база має вирішальне значення для російських військових, оскільки знаходиться на південному краю Криму. А багато кораблів, які в ній стоять, потенційно вразливі до підводних атак.

Також повідомляється, що Україна відновила програму підготовки бойових дельфінів, здатних підривати кораблі противника, в 2012 році, але вони потрапили в руки Росії після окупації півострова. Україна безуспішно вимагала повернути тварин, а російські ЗМІ писали, що Москва планувала розширити програму.

Крім того, за даними The Guardian, Росія також використовувала дельфінів на своїй військово-морській базі в Тартусі під час сирійської війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військово-морський флот Російської Федерації закупив ще кілька бойових дельфінів.

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