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Россия передавала договор о капитуляции, он сохранится для музея победы, - Арахамия

Фото: глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

На первых мирных переговорах России и Украины российская сторона передавала договор о капитуляции. Он сохранится для музея истории победы.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

По его совам, позиции сторон на переговорах напрямую коррелируют с позициями на фронте, и украинская делегация рассчитывает на улучшение позиций.

"Изначальные позиции я специально сохранил, они передали нам эти ультиматумы и договор о капитуляции - он у меня сохранился для музея истории нашей победы. Этот экземпляр у меня лежит и ждет своего времени", - отметил он.

Напомним, ранее Арахамия рассказал, когда Российская Федерация должна будет полностью вывести свои войска из Украины.

Подробнее о вчерашних переговорах в материале "Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле".

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Давид АрахамияВойна России против Украины