Росія передавала договір про капітуляцію, він збережеться для музею перемоги, - Арахамія

На перших мирних переговорах Росії і України російська сторона передавала договір про капітуляцію. Він збережеться для музею історії перемоги.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова української делегації на переговорах Давид Арахамія.
За його совами, позиції сторін на переговорах безпосередньо корелюють з позиціями на фронті, і українська делегація розраховує на поліпшення позицій.
"Початкові позиції я спеціально зберіг, вони передали нам ці ультиматуми і договір про капітуляцію - він у мене зберігся для музею історії нашої перемоги. Цей екземпляр у мене лежить і чекає свого часу", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Арахамія розповів, коли Російська Федерація повинна буде повністю вивести свої війська з України.
Детальніше про вчорашні переговори в матеріалі "Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі".
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