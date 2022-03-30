Росія передавала договір про капітуляцію, він збережеться для музею перемоги, - Арахамія

На перших мирних переговорах Росії і України російська сторона передавала договір про капітуляцію. Він збережеться для музею історії перемоги.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова української делегації на переговорах Давид Арахамія.

За його совами, позиції сторін на переговорах безпосередньо корелюють з позиціями на фронті, і українська делегація розраховує на поліпшення позицій.

"Початкові позиції я спеціально зберіг, вони передали нам ці ультиматуми і договір про капітуляцію - він у мене зберігся для музею історії нашої перемоги. Цей екземпляр у мене лежить і чекає свого часу", - зазначив він.