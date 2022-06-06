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Россия передала Украине первых погибших защитников "Азовстали", - AP

Фото: передача тел погибших военных (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Россия начала передачу Украине первых погибших военных на территории металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как рассказал изданию бывший командир полка "Азов" Максим Жорин, в Киев были доставлены десятки тел погибших бойцов. На данный момент проводятся анализы ДНК для идентификации останков.

По данным AP, пока неясно, сколько тел еще может находиться на заводе, который безжалостно обстреливался российскими войсками с земли, воздуха и моря. Украинское правительство официально не сообщало о передаче погибших защитников "Азовстали", но родственники подтвердили эту информацию.

По словам Жорина, тела передали на прошлой неделе, когда в Запорожской области украинская и российская сторона обменялись погибшими по формуле "160 на 160". Как отметил брат одного из пропавших без вести бойца "Азова", в военный госпиталь в Киеве были доставлены как минимум два грузовика с телами, часть из которых сильно обгорела.

Напомним, ранее сообщалось, что первый крупный обмен телами прошел 2 июня на линии боестолкновения в Запорожской области.

Согласно последним данным, в российском плену находятся 2 439 защитников Мариуполя.

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АзовстальМариупольВойна России против Украины