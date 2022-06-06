Росія передала Україні перших загиблих захисників "Азовсталі", - AP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як розповів виданню колишній командир полку "Азов" Максим Жорін, до Києва були доставлені десятки тіл загиблих бійців. На даний момент проводяться аналізи ДНК для ідентифікації останків.

За даними AP, поки неясно, скільки тіл ще може перебувати на заводі, який безжально обстрілювався російськими військами з землі, повітря і моря. Український уряд офіційно не повідомляв про передачу загиблих захисників "Азовсталі", але родичі підтвердили цю інформацію.

За словами Жоріна, тіла передали минулого тижня, коли в Запорізькій області українська і російська сторона обмінялися загиблими за формулою "160 на 160". Як зазначив брат одного зі зниклих безвісти бійця "Азова", до військового госпіталя в Києві були доставлені як мінімум дві вантажівки з тілами, частина з яких сильно обгоріла.