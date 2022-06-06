Стало відомо, скільки загиблих бійців з "Азовсталі" передала Росія

Російські окупанти передали українській стороні останки 160 осіб, загиблих на заводі "Азовсталь" в Маріуполі. З них 52 загиблих - бійці полку"Азов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Україна і Росія обмінялися тілами на лінії фронту в Запорізькій області. Кожна сторона отримала по 160 комплектів останків.

За словами прессекретаря полку Ганни Головко, всі передані росіянами тіла були витягнуті з руїн "Азовсталі". Як мінімум 52 з цих тіл вважаються останками бійців.

Нагадаємо, 2 червня Україна і Росія провели обмін тілами загиблих військовослужбовців у форматі "160 на 160".

Як зазначив брат одного зі зниклих безвісти бійця "Азова", у військовий госпіталь у Києві були доставлені як мінімум дві вантажівки з тілами, частина з яких сильно обгоріла.

Згідно з останніми даними, в російському полоні перебувають 2 439 захисників Маріуполя.

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