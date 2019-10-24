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Росія перекинула ракетні комплекси С-400 в Сербію

Новини » Політика    24.10.2019 - 16:37
Росія перекинула ракетні комплекси С-400 в Сербію
Фото: ЗРК С-400 (mil.ru)

Ракетні комплекси С-400 та "Панцирь-С" перекинули для військових навчань

Російська Федерація перекинула в Сербію зенітні ракетні комплекси С-400 та зенітні ракетно-гарматні комплеки "Панцирь-С", для участі у спільних військових навчаннях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського Міністерства оборони.

За даними російського оборонного відомства, ракетні комплекси С-400 та "Панцирь-С" були перекинуті на територію Сербії військово-транспортними літаками для участі у другому етапі російсько-сербських навчань "Слов'янський щит-2019". Комплекси вперше візьмуть участь в навчаннях за межами Росії.

Зазначається, що у рамках військових навчань комплекси будуть розгорнуті на території сербської авіабази Батайниця та увійдуть до спільного російсько-сербського змішаного угрупування сил та засобів протиповітряної оборони.

В ході навчань підрозділи РФ та Сербії виконають задачі по виявленню, супроводі, класифікації та знищення повітряних цілей умовного противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії на військових навчаннях "Грім-2019" під командуванням президента Володимира Путіна зірвався ракетний запуск. Атомний підводний крейсер К-44 "Рязань" здійснив лише один запуск міжконтинентальної балістичної ракети, а не два як планувалося.

Також РБК-Україна писало, що в серпні РФ провела навчання з використанням ракет та атомних підводних човнів. Зокрема, ракети були випущені з акваторії Баренцевого моря та району полюса в Північному Льодовитому океані.

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